Ковбаса - це смерть

За даними досліджень, вживання в їжу 50 г ковбаси на добу підвищує ризик розвитку раку підшлункової залози на 20 відсотків, повідомляє служба dailymail.

Дослідники виявили, що навіть невелика кількість обробленого м`яса збільшує ризик цього небезпечного захворювання.

Рак підшлункової залози називають «тихим вбивцею», тому що часто немає ніяких симптомів на ранніх стадіях. Навіть якщо вони з`являються, то часто не є пов`язаними з цим захворюванням.

Вони можуть включати: біль, втрату апетиту і втрату ваги.

В даний час учені в Швеції повідомляють, що вживання всього 50 грамів обробленого м`яса в день збільшує ризик раку підшлункової залози на 19 відсотків.

50 г - це декілька скибочок шинки або ковбаси, 1 хот-дог або 1 сосиска. 100 г в день – наприклад, невеликий гамбургер – збільшує ризик на 38 відсотків, тоді як 150 г в день підвищує ризик на 57 відсотків.

Вживання в їжу червоного м`яса, наприклад, смаженого стейка, збільшує небезпеку виникнення раку у чоловіків, але не у жінок.

Існує також достатньо доказів того, що червоне і оброблене м`ясо може привести до раку товстої кишки. З цієї причини були розроблені рекомендації, щоб обмежити їх споживання до 500 г м`яса в тиждень.

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