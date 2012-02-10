Що порятує ваші хворі нерви?

Учені із США прийшли до висновку, що омега-3 жирні кислоти (риб`ячий жир) можуть бути використані для профілактики психічних захворювань.

Під час дослідження учені з інституту медичних досліджень Файнштейна працювали з підлітками і молодими людьми з групи ризику психічних захворювань. Після прийому курсу омега-3 жирних кислот у більшості з 300 випробовуваних відмічено поліпшення стану.

Омега-3 може виявитися альтернативою лікам і терапіям для профілактики і лікування психіатричних захворювань. Автори роботи відзначають, що це дослідження допоможе знайти спосіб профілактики ще до погіршення симптомів.

Раніше повідомлялося, що щоденний прийом риб`ячого жиру може врятовувати життя десятків тисяч людей з серцевою недостатністю щороку, вважають дослідники з Імперського коледжу і лікарні Бромптон в Лондоні. Вони вважають, що люди з ослабленим серцем, що регулярно приймають риб`ячий жир, рідше вмирають.

pronowosti.ru