Чоловікам нестерпно жити з тещею

Чоловіки, які живуть в одному будинку з тещею, частіше страждають від тривожних станів, проблем з серцем і судинами, потенцією, заявили учені із США.

Фахівці з Мичиганського інституту морфології людини провели дослідження за участю 1 тисячі чоловіків, за якими спостерігали до і після їх вступу у шлюб. З`ясувалося, що у 70% учасників експерименту після весілля життєві показники покращали, а у 30% різко погіршали. Цих чоловіків об`єднувала одна обставина - всі вони після весілля стали жити в одному будинку з мамою дружини.

Проте дослідники спростували припущення, що на здоров`ї чоловіків позначилися погані відносини з тещею. Учені вважають, що чоловічий організм генетично запрограмований не переносити маму дружини. Вони назвали цей стан "синдром тещі".

newsland.ru