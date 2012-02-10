Німеччина через морози запустила зупинені атомні реактори

Оператори німецьких енергомереж - компанії Tennet, 50 Hertz, Amprion і ENBW - ухвалили рішення запустити декілька зупинених атомних реакторів, щоб запобігти можливому перевантаженню мереж через збільшене споживання енергії. Цю інформації в інтерв`ю Handelsblatt підтвердила представник компанії Tennet.

Як передає Лента.ру, до такого рішення чотири оператори німецьких енергомереж прийшли ввечері 7 лютого. Підключення резервів знадобилося у вечірні години 8 лютого. В компанії Tennet і Вищому федеральному агентстві з електрики, телекомунікацій, пошти та залізниці ФРН (BNetzA) зазначили, що це "превентивний захід". Чи будуть резервні реактори задіяні й надалі, компанії повинні вирішити на майбутній нараді.

Вдатися до німецьких резервів операторам енергомереж довелося не лише через холодну погоду, яка викликала збільшення попиту, але також через те, що частину енергії довелося експортувати до Франції, де відчувається дефіцит, а також через проблеми з поставками російського газу. В Німеччини достатньо запасів газу, щоб виробляти енергію, проте сховища знаходяться на півночі країни, а найбільш складна ситуація з енергією складається на півдні. При цьому на транспортування йде декілька днів.

Нагадаємо, в липні 2011 року Німеччина прийняла пакет заходів щодо реформи енергетики, вирішивши відмовитися від АЕС і перейти на поновлювані джерела енергії до 2050 року. Після цього в Німеччині були зупинені відразу вісім атомних реакторів. Передбачаючи можливий дефіцит у майбутньому, агентство BNetzA визначило резервні джерела енергії. Серед них виявилися чотири старі станції в Німеччині з потужністю близько тисячі мегават. Крім того, влада Німеччини домовилися з Австрією про надання допомоги, до якої німецькі оператори енергомереж уже зверталися в грудні 2011 року, а потім у січні.