Італійська поліція виявила 40 кг кокаїну в диппошті

Італійська поліція виявила 40 кілограмів кокаїну в дипломатичній пошті, надісланій у посольство Еквадору.

Про вилучення наркотиків, повідомляє Agence France-Presse, оголосив глава МЗС Еквадору Рікардо ПАТІНО (Ricardo Patino). "Ми здивовані і дуже засмучені", - сказав Р.ПАТІНО, коментуючи подію.

Одержувачем посилки, в якій знаходився кокаїн, був еквадорський актор театру Крістіан ЛУР (Christian Loor). Уряд Еквадору, розповів Р.ПАТІНО, надає підтримку проектам К.ЛУРА в рамках програми з розвитку туризму.

К.ЛУР був затриманий поліцією. Під варту у зв`язку з виявленням вантажу наркотиків була взята ще одна людина, ім`я якої не розголошується. Глава МЗС Еквадору лише повідомив, що другий затриманий не є громадянином Еквадору.

Р.ПАТІНО також розповів, що посилка, в якій був знайдений кокаїн, була перевірена перед відправленням із столиці Еквадору місцевим управлінням по боротьбі з наркотиками. Найімовірніше, кокаїн міг бути вміщений у посилку під час однієї з проміжних зупинок на шляху до Італії, передає Лента.ру.

Дипломатична пошта, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини від 1961 року, є недоторканною - вона не може бути розкрита властями іноземної держави або затримана. Диппошта перевозиться в спеціальній упаковці - валізі, на яку нанесене відповідне маркірування.