14 лютого – день серцевих нападів

Кардіологи чекають, що 14 лютого у них різко зросте число пацієнтів зі скаргами на болі в серці. Цього дня в багатьох країнах світу відзначаєтсья День Святого Валентина, і люди, яким не пощастило в любові, знаходяться на піку страждань через «розбите серце».

Кардіологи з Університета Лойоли пояснили, що такий стан називається кардіоміопатією. Сплеск адреналіну і інших гормонів стресу в емоційні моменти (яким, зокрема, є день закоханих), приводить до звуження артерій, що забезпечують серце кров`ю. Лікарі прийшли до висновку, що синдром «розбитого серця» зникає без лікування через декілька тижнів.

Симптоми схожі з симптомами серцевого нападу, тому 14 лютого багато людей, що переживають нещасну любов, звертаються до лікарів за допомогою.

likar.info