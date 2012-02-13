У легенях Вітні Х'юстон знайшли воду

Розтин тіла американської співачки і актриси Вітні Х`юстон завершено. У її легенях була виявлено воду, повідомляє NEWSru.

Даний факт свідчить на користь початково висунутої версії, що В.Х’юстон захлинулася, заснувши або знепритомнівши у наповненій ванні. У людини, зануреної у воду після смерті, вода в легені не надходить. Про це повідомило інтернет-видання TMZ з посиланням на власні джерела в поліції лос-анджелеського району Беверлі-Хіллз.

Патологоанатоми, що проводили розтин, визначають об`єм води у легенях співачки. Даний показник може виявитися вирішальним при визначенні точної причини загибелі, відзначає ІТАР-ТАРС.

Водночас слідчі поки не беруться давати остаточний висновок, чи померла У.Хьюстон до або після занурення у воду, повідомляє TMZ.

Фахівці очікують на результатів токсикологічної експертизи, щоб визначити точну причину смерті співачки. Звичайно токсикологам треба чотири-шість тижнів на підготовку докладного звіту. До цього моменту результати розтину оприлюднені не будуть.

Робити певні висновки про причини загибелі 48-річної В.Х’юстон поки передчасно. Поліція, проте, встановила, що перед смертю вона вживала спиртне.

Крім того, в її номері в готелі Beverly Hilton були знайдені шість склянок з антидепресантом Xanax. У поєднанні з алкоголем цей препарат може спричинити седативну дію, наприклад, заглибити людину в сон або призвести до втрати свідомості.