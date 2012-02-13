Reb Bull містить дуже небезпечні речовини

Енергетичний напій Reb Bull зникає з прилавків китайських магазинів через підозру щодо вмісту у ньому заборонених хімічних речовин, небезпечних для здоров`я людини.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету "Шанхай Дейлі", контрольне відомство міста Харбін на північному сході Китаю встановило, що ряд речовин, які містяться у напої, не дозволені у Китаї до використання при виготовленні продуктів харчування і напоїв. До їх числа належать фарбник кармін і консервант бензоат натрію. У поєднанні з кофеїном, який міститься у напої, ці елементи утворюють речовину, яка, зокрема, використовується при лікуванні різних психічних розладів. При його передозуванні можливі головний біль, стрес, дратівливість, порушення серцевого ритму. Китайські лікарі попереджають про високу ймовірність звикання.

Китайське відділення Red Bull опублікувало заяву про те, що напій не містить якихось заборонених речовин. Проте деякі торгові мережі самостійно ухвалили рішення щодо вилучення напою з своїх прилавків. Цей напій вже не продається в шанхайських і пекінських магазинах мережі Carrefour і Lotus.

Висновки фахівців поки зроблено лише на підставі аналізу речовин, перерахованих на упаковці, на даний час ведеться перевірка якості напою. До отримання результатів перевірки зразків у хімічній лабораторії органи перевірки не дають офіційних коментарів.

Очікується, що остаточний вердикт щодо якості продукту буде винесено протягом майбутніх двох тижнів, пише газета. Якщо побоювання експертів підтвердяться, може бути видано вказівку про офіційний відкликання продукту з прилавків магазинів.

У червні 2009 року інспектори у Німеччині знайшли в напої Red Bull Cola залишковий вміст кокаїну. Тоді, незважаючи на те, що така кількість не загрожує здоров`ю людини, німецька влада ухвалила рішення вилучити енергетичну "колу" з торгової мережі.

Також у червні 2009 року головне державне управління КНР з технічного і карантинного контролю над якістю товарів проводило перевірки вітчизняних виробників напою Red Bull на предмет можливого виявлення випадків використання кокаїну для його виготовлення. Ще раніше кокаїн у напої було виявлено на Тайвані, тоді у низці районів продаж напою було припинено.