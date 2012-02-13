Як схуднути до весни?

Приємна новина! Щоб схуднути, сидіти на голодній дієті не треба. Головне, легко підкоректувати свій раціон і виділити у своєму робочому графіку час для себе. Тоді можеш зустрічати весну стрункою та гарною!

Схудни до весни – 10 правил стрункої фігури

1. Їж більше свіжих овочів і фруктів. 7-9 невеликих порцій на добу. Замість калорійних гарнірів готуй овочі на парі.

2. Розрахуй індивідуальну кількість калорій. В основі розрахунків правило: скільки споживаєш на день, стільки ти повинна й витратити. Хочеш схуднути, витрачай більше калорій, ніж вживаєш.

Зверни увагу: фрукти, овочі, фреші та дієтичні продукти теж мають калорії! При схудненні кожна «з`їдена» калорія в рахунок.

3. Внеси в раціон більше цільних злаків. Зернові культури містять харчові волокна, мінерали та безліч інших корисних для організму речовин. Крім того, злаки надовго приборкують почуття голоду і блокують бажання перекусити печивом, шоколадним батончиком або чіпсами.

4. Лічи калорії. Не лінуйся читати написи на етикетках, а також знайти в інтернеті таблицю калорійності продуктів. Так, ти знатимеш, що в чашці капучино й булочці з шоколадом одна третина або навіть половина добової норми калорій, необхідних тобі.

5. Замість солодких газованих напоїв пий зелений або ромашковий чаї, фреші, компоти, чисту воду, нежирні кисломолочні продукти.

6. Відмовся від трансжирів. Їх дуже багато у фастфуді, напівфабрикатах, снеках та інших некорисних продуктах. Намагайся використовувати рослинні олії першого холодного віджиму.

7. Ні дикому голоду. Через напружений графік роботи немає часу на сніданок і обід? Зате на вечерю ти від’їдаєшся за цілий день. Забудь про цю звичку. Якщо хочеш схуднути, доведеться знайти час на повноцінні сніданок, обід і перекуси. Через посилене почуття голоду ти не лише переїдаєш, а й твій організм усі поглинені калорії зберігає «про запас» (а що як потім знову не годуватимуть). Кращий вихід – їсти часто, але маленькими порціями. Для перекусів носи в сумочці яблуко, бутерброд із нежирним сиром і хлібом з висівками, сухофрукти тощо.

8. Табу на темно-червоне м`ясо: яловичину, свинину, ковбасні вироби.

9. Висипайся. Для хорошого самопочуття та контролю ваги необхідно спати не менше 7-8 годин на добу.

10. Вживай вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Завдяки цьому ти зможеш насититися меншою кількістю їжі та проголодаєшся зовсім нескоро.

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