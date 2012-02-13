Біля берегів Перу стався землетрус магнітудою 5,1
10:30, 13 лютого 2012Зарубіжні новини
0
Дані про цунамі не надходили
Землетрус магнітудою 5,1 стався сьогодні біля побережжя південної частини Перу.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Геологічної служби США.
Підземний поштовх був зареєстрований о 04.28 за місцевим часом (12.28 мск).
Епіцентр землетрусу знаходився за 247 кілометрів на південний схід від міста Іка. Осередок землетрусу залягав на глибині 75,2 кілометра.
Дані про жертви і руйнування, а також про загрозу цунамі не надходили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter