Біля берегів Перу стався землетрус магнітудою 5,1

10:30, 13 лютого 2012
Зарубіжні новини
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Дані про цунамі не надходили

Землетрус магнітудою 5,1 стався сьогодні біля побережжя південної частини Перу.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Підземний поштовх був зареєстрований о 04.28 за місцевим часом (12.28 мск).

Епіцентр землетрусу знаходився за 247 кілометрів на південний схід від міста Іка. Осередок землетрусу залягав на глибині 75,2 кілометра.

Дані про жертви і руйнування, а також про загрозу цунамі не надходили.

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