Біля берегів Перу стався землетрус магнітудою 5,1

Землетрус магнітудою 5,1 стався сьогодні біля побережжя південної частини Перу.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт Геологічної служби США.

Підземний поштовх був зареєстрований о 04.28 за місцевим часом (12.28 мск).

Епіцентр землетрусу знаходився за 247 кілометрів на південний схід від міста Іка. Осередок землетрусу залягав на глибині 75,2 кілометра.

Дані про жертви і руйнування, а також про загрозу цунамі не надходили.