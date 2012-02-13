Секрет східного здоров'я і довголіття

Зіра (її називають також Римський тмин) одна з найпопулярніших приправ узбецької кухні. Просимо не плутати із звичайним тмином, вони дійсно схожі, але мають абсолютно різні смаки. Вона є одним з секретів східного здоров`я і довголіття.

Зіра має сильнымй аромат, що злегка нагадує горіх. Вживання її допомагає при безсонні, амнезії, нервовому виснаженні, мігрені, спазмах, нирковокам`яній хворобі, бронхіті, кашлі.

Але найголовнішою її особливістю є вплив на травний тракт.

Вона прийде на допомогу, коли потрібно позбавитися печії, здуття живота, нетравлення, кишкових колік, переїдання. Зіра підсилює апетит і допомагає організму засвоювати «важку» їжу, наприклад, боби.

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