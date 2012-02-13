На чому не можна заощаджувати

1. На якісних продуктах. Ми – це те, що ми їмо. Так кажуть дієтологи, закликаючи строго стежити за якістю продуктів, які ми відправляємо до рота.

Замучили прищі, нерівності на шкіри, пригнічений настрій і проблеми з кишечником? Можливо, у твоєму раціоні надто багато фастфуду, напівфабрикатів, куплених у магазині за акційною ціною, або продуктів, кількість Е-шок у складі яких зашкалює.

Зверни увагу! Купуючи їжу, керуйся принципом – краще 1 упаковка якісного продукту, ніж 3-4 сумнівного, але за дешевою ціною.

Не купуй продукти про запас, так ти захистиш себе від переїдання. Крім того, щоб продовжити молодість організму, їжа повинна бути свіжою і простою (фаршировані страви під майонезом – відміняються).

2. На відпочинку та догляді за собою. Розслаблюючі ванни, походи в сауну, масаж, косметичні маски, здоровий сон допомагають зняти напруження та захистити шкіру від зморшок. Відпочивши, ти встигнеш більше!

3. На своєму здоров`ї. Заняття фітнесом, прогулянки на свіжому повітрі, ранкова або вечірня розминка – в твоєму графіку обов`язково має бути місце для цих ритуалів здоров`я та краси.

4. На внутрішньому світі. За словами психологів, турбота про душу (медитація, молитва) і духовний розвиток (відвідування тренінгів, семінарів, заняття улюбленою справою тощо) допоможуть бути щасливою й ефективніше вирішувати всі життєві завдання.

5. На спілкуванні з коханими та близькими. Щоб почуватися коханою та жаданою, треба проводити більше часу з коханою людиною (хлопцем, чоловіком), дітьми, а також рідними та близькими. Приємне спілкування, заряд позитивних емоцій продовжують молодість і красу.

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