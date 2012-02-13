Про що шкодують люди «за 30»

12:26, 13 лютого 2012
Зарубіжні новини
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Про любов, що пішла (44%)...

Здавалося б, чим довше живеш, тим більше упущених можливостей і, відповідно, приводів для жалю. Дослідження, проведене ученими Іллінойського університету, доводить, що це не так, і самобичувати себе більше схильні працездатні люди середнього віку, а люди похилого віку спокійніше ставляться до помилок молодості.

У центрі уваги дослідників опинилися люди, яким «злегка за 30». Чоловіки, як і слід було чекати, більше переживають через кар’єру (34%). І лише 27% жінок переживають із цього приводу. Основною причиною для жалю представниць прекрасної статі є любов, що пішла (44%). В порівнянні з цим, чоловіків з показником 19% можна вважати небагато бездушнішими.

Цікаво, що набагато довше ми схильні переживати про те, чого не було, ніж про те, що було зроблене, але виявилося помилкою.

scienceblog.ru

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