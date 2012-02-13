У Сіднеї менеджер McDonald's облив відвідувача киплячою олією

Чоловік одержав серйозні опіки обличчя, грудей і рук після того, як службовець ресторану McDonald`s у центрі Сіднея плеснув йому в обличчя гарячою олією.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The New York Post, поліція ще не обвинуватила працівника ресторану у скоєнні злочину, триває з`ясування обставин. Можливо, співробітник McDonald`s діяв у цілях самооборони.

Офіцери поліції стверджують, що потерпілий, перебуваючи під впливом алкоголю, розпочав словесну суперечку з менеджером.

Під час суперечки постраждалий заявив, що уб’є співробітника McDonald`s, коли менеджер попередив його: «Якщо перелізеш прилавок, я обіллю тебе олією». Після чого хуліган перестрибнув через прилавок, і менеджер плеснув олію йому в обличчя.

Відвідувач, що одержав опіки, перебуває в лікарні, поліція веде розслідування.