У Сіднеї менеджер McDonald's облив відвідувача киплячою олією
Опіки обличчя, грудей і рук
Чоловік одержав серйозні опіки обличчя, грудей і рук після того, як службовець ресторану McDonald`s у центрі Сіднея плеснув йому в обличчя гарячою олією.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The New York Post, поліція ще не обвинуватила працівника ресторану у скоєнні злочину, триває з`ясування обставин. Можливо, співробітник McDonald`s діяв у цілях самооборони.
Офіцери поліції стверджують, що потерпілий, перебуваючи під впливом алкоголю, розпочав словесну суперечку з менеджером.
Під час суперечки постраждалий заявив, що уб’є співробітника McDonald`s, коли менеджер попередив його: «Якщо перелізеш прилавок, я обіллю тебе олією». Після чого хуліган перестрибнув через прилавок, і менеджер плеснув олію йому в обличчя.
Відвідувач, що одержав опіки, перебуває в лікарні, поліція веде розслідування.