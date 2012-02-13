5 «корисних» звичок від британських учених

Учені узяли 5 корисних звичок, що так пропагуються засобами масової інформації, і взяли їх під сумнів. Отже, що це за звички?

Щоденний душ

Регулярне використання гарячої води, мила і гелю для душу позбавляє шкіру природних жирів, приводить до сухості, лущення і навіть інфекцій. Учені стверджують, що необов`язково митися щодня з милом, достатньо — обполоснути тіло прохолодною або теплою водою.

Восьмигодинний сон

Учені стверджують, що вісім годин глибокого сну можуть приводити до постійного відчуття втоми. Спати радять 7 годин: вночі не більше шести годин, а ще годину набирати короткими пересипами протягом дня.

Домашнє прибирання

У всіх, хто надмірно трудиться по господарству учені спостерігали підвищений кров`яний тиск, а ті, хто використовував багато побутової хімії — були в групі ризику захворювань астмою.

Глибоке дихання

Часто під глибоким диханням мають на увазі верхнє грудне дихання. Це неправильне дихання — нижні ділянки легенів недоотримують кисень, а нервова система — перенапружується. Правильне глубоке дихання — це дихання животом.

Відпочинок після їжі

Не слід пасивно відпочивати після ситної трапези. В цьому випадку тіло не спалюватиме одержані калорії, а стане відкладати їх про запас у вигляді підшкірного жиру.

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