Росія може припинити співпрацю з США по усиновленню

МЗС Росії вважає за доцільне до набуття чинності двосторонньої угоди припинити усиновлення громадянами США дітей з РФ, а також посилити вимоги до іноземних усиновлювачів.

Як передає РІА Новости з посиланням на заяву російського зовнішньополітичного відомства, 3 лютого суд штату Пенсільванія ухвалив "необгрунтовано м`який вирок прийомній матері Терезі МАКНАЛТІ, яка жорстоко знущалася з прийомної дівчинки з Росії Дарини".

"23 лютого 2009 року трирічну Дарину доставили в лікарню з опіками другого ступеня 10% тіла і численними шрамами і забоями, в тому числі на голові. В ході розслідування було встановлено, що МАКНАЛТІ постійно била і катувала дитину. Проте, не зважаючи на те, що факти насильства знайшли підтвердження в суді, а сама прийомна мати не розкаялася в скоєному, її засудили у результаті до 23 місяців в`язниці з можливістю вийти на свободу вже через вісім місяців", - повідомляють дипломати.

При цьому, зазначають в російському МЗС, за аналогічні діяння законодавство Пенсільванії передбачає від 5 до 10 років ув`язнення.

"Цей черговий випадок насильства в США стосовно російської дитини, про яку державний департамент проінформував лише через три роки після скоєння злочину, і виголошений судовий вердикт, який за суттю неадекватний тяжкості скоєного, ставлять серйозні питання про здатність американської влади забезпечити ефективний захист права і якнайкращі інтереси усиновлених дітей з Росії", - підкреслюється в заяві МЗС Росії.

"На тлі безперервної низки злочинів в США проти прийомних російських дітей МЗС Росії виходить з того, що до набуття чинності укладеної 13 липня 2011 року російсько-американської угоди про співпрацю у сфері міжнародного усиновлення доцільно припинити усиновлювальні процедури для громадян США в РФ", - зазначено в заяві МЗС РФ.

У Москві також вважають за необхідне розглянути питання про внесення змін до російського Сімейного кодексу з метою посилення вимог до іноземних усиновлювачів.