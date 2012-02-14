Затримали чоловіка, який повідомив про бомбу в аеропорту Амстердама

Нідерландська поліція затримала підозрюваного у повідомленні про вибуховий пристрій у міжнародному аеропорту Амстердама "Скіпхол".

За інформацією РІА «Новости», про це повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на представника місцевої поліції Роберта ван КАПЕЛА.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці після надходження повідомлення про вибуховий пристрій поліція провела евакуацію двох міжнародних терміналів в аеропорту "Скіпхол" - одному з найбільших у Європі. Також повідомлялося, що у зв`язку з інцидентом деякі рейси були відкладені або направлені в інші термінали.

За даними місцевих ЗМІ, такі заходи були вжиті після того, як невідомий чоловік зачинився в туалеті аеропорту і заявив, що має бомбу.

"Я можу підтвердити, що чоловік був затриманий, і ситуація контрольована", – цитує агентство Р.КАПЕЛА.

Інші подробиці інциденту поки що невідомі.

Також повідомляється, що на даний час аеропорт "Скіпхол" відновив роботу у штатному режимі.