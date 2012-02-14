Ознаки "передозування" кави

Американська дієтична асоціація рекомендувала випивати щодня не більше 2-3 чашок кави по 225 мл кожна. Фахівці назвали ознаки передозування кофеїном.

Сеча темно-жовтого або оранжевого кольору. Це – сигнал зневоднення організму, оскільки кава є сечогінним засобом.

Безсоння. Кофеїн зберігається в організмі декілька годин, тому впливає на режим сну. Так, щоб нормально спати вночі, варто обмежити споживання кави після 12 годин дня.

Відчуття неспокою. Тривожність, прискорене серцебиття, мокрі долоні можуть бути ознакою передозування кофеїном. Кофеїн стимулює наднирники виділяти більше стресових гормонів, а також впливає на заспокійливі процеси в мозку.

Печія. Кофеїн розслабляє сфінктер стравоходу, і це дозволяє кислоті піднятися в горло, викликаючи відчуття паління в шлунку.

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