Найшкідливіший напій у світі

Американські учені назвали найшкідливіший напій в світі. Ним виявився молочний коктейль з різними добавками. У порції цього напою міститься майже добова норма калорій для дорослої людини.

Фахівці із США протестували декілька напоїв і з`ясували, що найшкідливішим є молочний коктейль з суміші молока, арахісового масла і шоколадного морозива.

У порції цього напою міститься майже добова норма калорій для дорослої людини. Більш того, в такому коктейлі - втричі перевищена добова норма жирів. Це шкідливо не тільки для фігури, але і для здоров`я.

До речі, енергетичні напої вбивають наші зуби.

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