Учені довели, що людина може померти від кохання

Британські медики напередодні дня святого Валентина довели, що серце може розірватися від любові, страху і горя.

«Непереборний страх, сильний душевний біль або, навпаки, радість можуть привести до серцевої недостатності», – пояснює кардіохірург Олександр Ліон.

Його відкриття одержало назву «синдром розбитого серця». Причина цієї хвороби – кардіоміопатія стресу, тобто масивний викид адреналіну, який паралізує нижні камери серця і переносить все навантаження на верхні камери.

Завжди вважалося, що адреналін примушує серце працювати швидше. Але відкриття доктора Ліона довело, що в деяких випадках адреналін, навпаки, викликає слабкість і паралізує роботу «головного насоса» в організмі, що практично неминуче приводить до смерті.

Відкриття «синдрому розбитого серця» пояснює, чому так багато людей вмирає в перші дні після раптової втрати близьких людей.

Доктор Ліон вважає, що людей, померлих від «синдрому розбитого серця», значно більше, аніж це показує офіційна статистика. На його думку, цей синдром може маскуватися під звичайний серцевий напад або ішемічну хворобу серця.

Газета.ру