Хвороба Рейно - тримайте руки у теплі

Про хворобу Рейно розповідає лікар-терапевт Любов КИЯНИЦЯ.

Для хвороби Рейно (ХР) характерні симетричні зміни кольору шкіри кистей рук, стоп (побіління або синюшність) нападоподібного характеру внаслідок периферійного спазму артерій (ангіоспазм). Хворіють на ХР переважно жінки віком 20-40 років. Хвороба ця піддається лікуванню важко. Лікування має бути комплексним, довготривалим і потребує від хворого наполегливості. Прогноз сприятливий.

Це ангіоневроз периферійних судин, насамперед уражуються судини рук. Причини розвитку хвороби медикам майже невідомі. Це можуть бути певні ендокринні порушення, часто розвиток хвороби провокують деякі захворювання внутрішніх органів. Зазвичай спричинює хворобу Рейно не один чинник. Часто розвитку захворювання сприяє поєднання ендокринних, вегетативних чи інших порушень.

Захворювання характеризується постійним змерзанням рук, вони стають білого кольору, згодом з`являються біль і набряки. На останніх стадіях хвороби руки набувають синюшного або чорного кольору, можливі атрофічні явища. Під час приступу хвороби з`являються свербіж, печіння, затерплість кінцівок; це може супроводжуватися головним болем, підвищенням артеріального тиску. Окрім хвороби Рейно, існує також синдром Рейно, у них симптоми схожі. Причиною синдрому Рейно можуть бути ураження вегетативної нервової системи, які з`являються швидко у разі захворювань внутрішніх органів (нирок, печінки тощо), сполучної тканини, особливо у разі склеродермії, остеохондрозу, а також інтоксикації організму різними хімічними речовинами та ураження і зниження тонусу судин.

Таким хворим потрібно бережливо ставитися до своїх рук і дотримуватися кількох правил:

- руки завжди тримати в теплі;

- ніколи не ходити без рукавичок;

- категорично забороняється працювати в холодному вологому приміщенні, а також в умовах, пов`язаних з охолодженням рук та з холодним мокрим матеріалом (праця доярки, замішування глини, цементу тощо).

Дотримуючись цих нескладних правил, ви тим самим зможете запобігти прогресуванню хвороби.

Трапляється легкий перебіг хвороби: - у людини все життя мерзнуть руки, і тяжкий; - з`являються набряки, синюшність, біль. Це свідчить про задавнену стадію хвороби.

Хвороба Рейно уражує людей будь-якого віку. Зазвичай на неї хворі люди 20-річного віку і старші, бо саме в цей період відбуваються гормональні порушення - надлишок або недостатність певних гормонів.

Після обстеження і встановлення діагнозу призначають судинорозширювальні засоби, які поліпшують кровотік, аналгетики, вітамінотерапію, фізметоди (двокамерні ванни тощо). Хворого госпіталізують і лікують у неврологічному відділенні або у відділенні судинної терапії. Це дає змогу поліпшити його стан і запобігти прогресуванню хвороби.

Починати лікувати ХР доцільніше в стаціонарі, а продовжувати амбулаторно. Зазвичай лікарі призначають такі засоби:

1. Заспокійливі. У невеликих дозах можна призначати транквілізатори (феназепам 0,5-1,0 мг 2-3 рази на день, або еленіум, сибазон тощо) в другій половині дня. Вранці можна приймати антидепресант амілтриптилін.

2. Спазмолітики (судинорозширювальні): ксантинолу нікотинат, трентал після їди, (таблетки ковтати цілими).

3. Ніфедипін по 10 мг 3 рази на добу (стежити за тиском крові).

4. У разі появи набряків на кистях після нападу ангіоспазму призначають курантил по 25 мг 3 рази (75 мг) на добу в поєднанні з фітином (750 мг) і глютаміновою кислотою (750 мг на добу).

5. Фізіотерапія. На ранніх стадіях рекомендуються:

а) ультразвук на кисті і стопи;

б) гальванічний комір за Щербаком.

6. Довготривалий прийом трав естрогенної та судинорозширювальної дії. Можна рекомендувати такий рецепт: шишки хмелю, меліса, квітки червоної конюшини, трави буквиці лікарської (2:2:3:3). Взяти 1 ст. л. суміші на 1 склянку окропу, настояти упродовж ночі. Вранці процідити і пити по 1/4 склянки 4 рази на день за 30 хв. до їди. Потім дозу можна збільшити до 1/3-1/2 склянки 4 рази на день, якщо артеріальний тиск не знизився.

7. Будь-які фізичні вправи можуть бути корисними, бо поліпшують кровообіг, тонізують судини і нервову систему.

8. Санаторно-курортне лікування: рекомендуються радонові і сірководневі ванни (санаторії "Хмільник", "Немирів", "Синяк").

Як зарадити відмороженню

Відмороження настає внаслідок тривалої та дошкульної дії холодового чинника, коли в судинах відбувається тривалий спазм як захисна реакція організму на холод. Шкіра підпухає, стає холодною на дотик, синюшною, далі біліє, втрачає чутливість. Найчастіше ушкоджується під дією холоду, різкого вітру, високої вологості пальці рук та ніг, а також ніс, вуха, щоки. Уражені ділянки потрібно негайно зігріти. Побілілі щоки, ніс, вуха достатньо розтерти чистою рукою до почервоніння та відчуття поколювання. Для розтирання годяться спирт, горілка, але не сніг, як радили раніше. Бо чистого снігу тепер немає, він забруднений грубими часточками, які можуть поранити шкіру і відкрити ворота інфекції. Можна розтирати хутряним коміром чи сухою фланеллю.

Пальці верхніх кінцівок зігрівають, засунувши руки під пахву, не треба гріти руки чи ноги біля багаття, потужного обігрівального приладу, не можна класти гарячу грілку, щоб не додати до обмороження опіку. Не варто, зайшовши в тепле приміщення опускати відморожені кінцівки в теплу воду, це спричиняє біль і печіння, тому починати зігрівання слід із холодної води. Одночасно слід зігрітися теплим чаєм, кавою, але не горілкою.

Щоб не страждати від холодового ураження, треба передбачати свою поведінку. Насамперед слід якомога менше перебувати на морозі, а якщо виходити на вулицю, то тепло і зручно вдягатися, особливу увагу звернувши на взуття - щоб воно було зручним і просторим. Бо якщо взуття тісне, то перешкоджатиме нормальному кровообігу, отже виникатиме більша ймовірність відмороження. Уникайте й тісного одягу, наприклад, джинсів, які щільно облягають тіло, не носіть на пацях прикрас. Також небезпеку може спричинити і носіння тяжких речей, коли особливо стиснені судини рук.

Відмороженню сприяє вологість, тому не можна оголяти на морозі мокрі руки, а також змащувати обличчя зволожувальним кремом.

Не пийте спиртних напоїв, це лише здається, що алкоголь зігріває із середини. Насправді він спричиняє велику втрату тепла.

Не можна курити, адже куріння теж не зігріває, а звужує судини, зменшує плин крові у віддалених від серця органах - кінцівках рук та ніг.

Якщо ваш автомобіль зупинився в безлюдному місці в морозну ніч, залишайтеся в ньому, цим убережетесь від переохолодження, від обмороження - найскладнішої холодової травми, коли в уражених тканинах може настати запалення та некроз (відмирання).