Від яких ліків товстішають

Популярні ліки звинуватили в стрибках ваги у людей, що приймають їх. У цьому можуть бути винними антидепресанти, снодійне, стероїди і препарати для лікування діабету, заявили індійські лікарі під керівництвом психолога-психотерапевта Пулкіта Шарму.

Так, відомо, що трициклічні антидепресанти і інгібітори моноаміноксидази приводять до набору ваги. Інші антидепресанти впливають на вагу людини залежно від її індивідуальних особливостей. Снодійні препарати за рахунок вмісту мелатоніну також сприяють збільшенню ваги.

Стероїдні засоби провокують накопичення жиру в окремих зонах тіла. А препарат хлорпропамід (використовується при цукровому діабеті 2-го типу) може призводити як до зниження, так і до набору ваги.

meddaily.ru