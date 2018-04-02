10 фактів, які потрібно знати про ожиріння

1. В Європі поширеність ожиріння досягла масштабів епідемії. За останні два десятиліття вона троїлася, і, якщо не прийняти заходів, за наявними оцінками, до 2010 року в Європейському регіоні ВООЗ від ожиріня страждатимуть приблизно 150 мільйонів дорослих (20% населення) і 15 мільйонів дітей і підлітків (10% цієї категорії населення). Сьогодні в більшості країн від 30 до 80% дорослих мають надмірну масу тіла. Дані вимірювань, наявні в теперішній час, указують на різні рівні поширеності надмірної маси тіла в регіоні: від 28% чоловіків в Узбекистані до 66% чоловіків в Ірландії. Що тосується ожиріння, то рівні його поширеності, визначені на підставі вимірювань, коливаються від 13% дорослих у Португалії до 23% дорослих у Фінляндії.Значні відмінності спостерігаються не тільки між країнами і всередині окремо взятих країн але і між регіонами, соціальними групами чоловіками і жінками і між віковими групами. Проте, практично у всіх частинах регіону показники поширеності ростуть.

2. Велику загрозу ожиріння представляє для дітей. Надмірна маса тіла є в Європейському регіоні найпоширенішим порушенням здоров`я в дитинстві. В даний час надмірну масу тіла мають близько 20% дітей, і третини з них страждають від ожиріння. До 2010 року ожиріння буде у кожної десятої дитини. У цих дітей набагато вище ризик розвитку діабету 2 типу, гіпертензії і порушень сну, а також виникнення проблем психосоціального характеру. Але найбільшу тривогу, мабуть, викликає те, що у них дуже велика вірогідність залишитися огрядними і в дорослому віці і захворіти важчими захворюваннями, в результаті яких скоротиться тривалість і погіршає якість їх життя. Недавно vіністерство охорони здоров`я Велиокї Британії опублікувало прогноз, згідно якому при збереженні теперішніх тенденцій ожиріння очікувана тривалість життя чоловіків до 2050 року зменшиться в середньому на п`ять років. Харчові звички і звички відносно фізичної активності формуються в дитинстві і зберігаються на все життя.

3. Найбільшу загрозу ожиріння представляє для дітей. Надмірна маса тіла є в Європейському регіоні є поширеним порушенням здоров`я в дитинстві. В даний час надмірну масу тіла мають близько 20% дітей, і третини з них страждають від ожиріння. До 2010 року ожиріння буде у кожної десятої дитини. У цих дітей набагато вище ризик розвитку діабету 2 типу, гіпертензії і порушень сну, а також виникнення проблем психосоціального характеру.

4. Суспільство несе величезні витрати у зв`язку з ожирінням. Ожирінням у дорослих обумовлено до 6% витрат на охорону здоров`я в Європейському регіоні ВООЗ. Є також і непряма ціна, яка як мінімум у два рази вище, – вона пов`язана із смертю людей, зниженням продуктивності праці і супутньою втратою доходів. Наприклад, в Іспанії загальні витрати, які відносять на рахунок ожиріння, оцінюються сумою 2,5 мільярдів євро в рік. Дані, одержані в США показують, що річні витрати на медичну допомога людям, які страждають від ожиріння, на 36% вище, ніж витрати на допомогу тим, хто має нормальний індекс маси тіла. Огрядні люди також частіше пропускають роботу по хворобі. Нарешті, потрібно враховувати і інші соціальні витрати, такі наприклад, як знижена успішність в школі і дискримінація на роботі.

5. В більшості країн регіону ожиріння більше поширено серед соціально неблагополучних верств населення, що характеризуються нижчим рівнем доходів, освіти і доступу до медичної допомоги. Висловлюється думка про те, що ожиріння відображає і посилює нерівність у його різних формах, і це перетворюється у замкнуте коло. Люди, що особливо знаходяться в несприятливих умовах життя, стикаються з цілим рядом обмежень структурного, соціального, організаційного, фінансового і іншого характеру, що заважають їм зробити вибір на користь здорових альтернатив відносно раціону харчування і фізичної активності. Так, у Франції порція фруктів і овочів з енергетичною цінністю 100 калорій містить приблизно в п`ять раз більше харчових речовин, але і коштує в п`ять разів дорожче, ніж еквівалентна (по калорійності) кількість інших харчових продуктів. У менш забезпечених людей зазвичай більш обмежений доступ до спортивних і физкультурно-оздоровчих об`єктів, вони живуть в таких кварталах або районах, які зазвичай менш сприятливі для фізичної активності.

Дослідження, проведені на рівні окремих країн, показують, що бідніші країни, які розвиваються прискореними темпами, відчувають швидке зростання поширеності ожиріння, тоді як багатші країни з найбільшими відмінностями в рівні доходів між багатими і бідними категоріями населення зазвичай мають найбільш високі рівні цій хвороби.

6. Епідемія ожиріння носить комплексний характер. Структуру сучасного суспільства, соціальну і економічну політику і соціально економічний розвиток суспільства (коли все більше людей живуть у великих і малих містах, їздять на машинах, на роботі сидять за комп`ютером, купують більше перероблених харчових продуктів і напоїв і т.д.) визначають терміном "ожирогенне середовище", тобто середовище що заохочує таку поведінку, при якій зростає ризик ожиріння. У Європейському регіоні у великих і малих містах проживають дві третини населення, і це число неухильно росте. Тому марно і неправильно звинувачувати в надмірній масі тіла або в ожирінні тільки окремих людей.

7. В останні десятиліття значно змінилися харчові звички і поведінка людей. У всьому світі за останній час зросла кількість харчових продуктів, що є в наявності. В середньому жінці для підтримки маси тіла необхідно споживати в добу 2000 калорій, чоловікові – 2500 калорій. У 1961 році кількість спожитих калорій з розрахунку на одну людину на добу складало 2300. До 1998 року ця кількість зросла до 2800, а приблизно до 2015 року може скласти більше 3000 калорій. З часом також знизилися ціни на харчові продукти: у період з 1960 по 2000 р. реальна ціна рису пшениці, кукурудзи, жиру і цукру впала приблизно на 60%. На початку 20 сторіччя люди з`їдали в рік менше 5 кг цукру. Сьогодні в Європі споживання цукру зросло до 40-60 кг в рік. В той же час люди їдять недостатньо фруктів і овочів. Дослідження, проведене нещодавно ВООЗ в Європейському регіоні, показало, що щодня фрукти споживають всього 30% лопчиків і 37% дівчаток у віці 13-15 років. Проте оскільки в наявності є більше харчових продуктів, в цілому люди їдять більше.

8. В Західній Європі недостатньо фізично активні як мінімум дві третини дорослих і падіння рівнів активності продовжується. ВООЗ рекомендує, щоб дорослі проявляли фізичну активність помірної інтенсивності принаймні 30 хвилин в день. Це може бути ходьба, їзда на велосипеді, ігри, робота по будинку робота в саду або городі, танці або підйом по сходах пішки, а також заняття спортом.

Дітям необхідно займатися різноманітними фізичними вправами не меншого 60 хвилин на день. Середовище, в якому живуть люди, – дома, в школі на роботі, в дорозі і т.д. – часто не дозволяє їм бути фізично активними. У той же час 50% поїздок в автомобілі в Європі здійснюються на відстань менше 5 км. – це відстань яку можна проїхати на велосипеді за 15-20 хвилин або пройти швидким кроком за 30-50 хвилин. Окрім цього, проведені недавно дослідження у Данії і Сполученому Королівстві показали, що регулярна фізична активність помірної інтенсивності може продовжити життя людини на 3-5 років.

9. Стратегії, направлені на приборкання епідемії, повинні заохочувати як здорове харчування, що припускає зменшення споживання жирів і цукру і збільшення споживання фруктів і овочів, так і підвищення рівнів фізичної активності. У магазинах і в їдальнях на роботі і в школі необхідно зробити дешевшим і доступнішим вибір здорової їжі. Не слід пропагувати і рекламувати харчові продукти і напої з високою енергетичною щільністю, потрібно зробити їх не так широко доступними і замінити їх новими продуктами з кращими харчовими властивостями. Через програми, що здійснюються у школах і в місцях роботи, необхідно створювати і робити доступними для всього населення до можливості фізичної активності у повсякденному житті, як, наприклад, активні способи пересування. Представляється дуже важливим, щоб такими заходами були охоплені всі шари суспільства і щоб ці заходи підтримувалися на всіх рівнях – від рівня місцевого населення до центрального уряду і до міжнародного рівня. Для того, щоб змінити поведінку людей, потрібна активна участь приватного бізнесу, починаючи від виробництва харчових продуктів і заінчуючи супермаркетами, секторами державного управління (включаючи торгівлю сільське господарство, охорону здоров`я, транспорт трудові ресурси, міське планування освіту і спорт), а також місцевих органів самоврядування і самого місцевого населення.

Великим впливом в пропаганді здорового образу життя користуються засоби масової інформації.

Заохочення людей до того, щоб вони споживали збалансований раціон харчування і були фізично активні, приносить численні вигоди, що виходять за u1088 рамки здоров`я і включаючи економіку і розвиток.

10. ВООЗ підтримує зусилля країн, направлені на вирішення проблеми ожиріння. У 2004 році держави-члени прийняли Глобальну стратегію в області режиму харчування, фізичній активності і здоров`я, метою якої є поліпшення здоров`я населення за рахунок здорового харчування і фізичної активності. У стратегії визначається роль систем охорони здоров`я, йдеться про політику у області харчових продуктів і сільського господарства, податково-бюджетній політиці і політиці в сфері нормативно-законодавчого регулювання, приділяється увага системам обстеження і моніторингу, освіті споживачів і розповсюдженню інформації серед них (включаючи форми і методи збуту продукції заяви про здорові властивості продуктів і їх маркування), а також передбачається необхідність відповідної політики в школах, на транспорті і в міському плануванні, що стосується поліпшення можливостей вибору варіантів харчування і фізичної активності. Європейський регіон знаходиться на передньому краю подій, тут приймаються заходи по полегшенню діалогу між особами, що формують політику і фахівцями охорони здоров`я, приватним сектором, неурядовими організаціями міжнародними організаціями і засобами масовій інформації.

Всесвітня організація охорони здоров`я