Чим корисне насіння гарбуза
09:08, 15 лютого 2012Зарубіжні новини
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Більше користі, ніж від насіння соняшника
Після деяких досліджень, учені прийшли до висновків, що біле насіннячко гарбуза приносять організму більше користі, ніж темне соняшникове. Окрім жирних олій, насіння гарбуза містить смолянисті речовини, вітаміни С і В, а також кремній, калій, кальцій, цинк, фосфор та інші.
Цинк і фосфор позитивно впливають на діяльність мозку і на зір, покращують роботу травної, опорно-рухової кровоносної, репродуктивної систем. Чоловікам вживання гарбузового насіння допомагає запобігти запаленню передміхурової залози і простатиту. Особливо це стосується тих чоловіків, що мають сидячу роботу.
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