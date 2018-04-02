Найнебезпечніші методи контрацепції

Шкірка граната, шматочок лимона, аспірин і мило, пепсі-колу й марганцівку – що тільки не використовують у цілях контрацепції. А от наскільки ці методи безпечні, мало хто замислюється. Скоріше, вони підходять для самозаспокоєння, коли сексу ну дуже хочеться, а за презервативом бігти холодно.

І доводиться використовувати буквально все, що є під рукою. Але небезпечні не тільки смішні й безглузді методи контрацепції, більшість традиційних методів теж не дуже-то корисні, а часто ще й призводять до неприємних наслідків. lady.tochka.net пропонує тобі дізнатися, які контрацептиви найнебезпечніші.

Смішні й небезпечні методи контрацепції

Дехто вважає, що якщо в піхву перед сексом ввести тампон, шматок лимона або шматочок господарського мила, це вбереже від вагітності. Але це зовсім не так. Мало того, що методи неефективні, так ще й небезпечні: тампон ускладнить статевий акт, лимон і мило порушать мікрофлору піхви, у результаті чого може виникнути бактеріальний вагіноз та інші неприємності.

Календарний метод

Один із найбільш ненадійних методів контрацепції, адже зі 100 жінок, які користуються цим методом, вагітнію 40. А все тому, що "факторів ризику" у цього методу більше ніж достатньо: і цикл ц жінок, як правило, не схожий за регулярністю на дані у медичній енциклопедії, і дату овуляції складно вирахувати, і яєчники можуть працювати по-різному. Крім того, сперматозоїди в організмі жінки можуть залишатися життєдіяльними до 7 днів.

Перерваний статевий акт

Цей метод – майже російська рулетка, при його застосуванні 30 із 100 жінок вагітніють. Суть цього методу всім зрозуміла, хоча гарантії й примарні, адже сперматозоїди можуть міститися і в секреті куперовських залоз, який виділяється в процесі статевого акту. А психологічні муки "встигли – не встигли" можуть неабияк зіпсувати стосунки.

Спринцювання

Найстаріший і дуже небезпечний метод контрацепції. Небезпечний тим, що, по-перше, не ефективний, по-друге, мікрофлора піхви при частих спринцювання порушується, й інфекції, ерозії, вагініти стають нерадісної реальністю. Усе це стосується спринцювань марганцівкою, відваром звіробою, сечею.

Сперміциди

Зараз дуже популярні контрацептиви у формі свічок, кремів, піни і навіть желе. Їх дія подвійна: спеціальний компонент вбиває сперматозоїди, а наповнювач створює механічну перешкоду. Досить ефективні, хоча якщо не виконати вимоги інструкції, можна все зіпсувати. При невиконанні правил у 30% випадків настає вагітність.

Крім того, деякі сперміциди викликають звикання обох організмів, тобто перестають бути ефективними при частому застосуванні.

Деякі вчені стверджують, що сперміциди небезпечні, тому що ноноксинол-9, який міститься в них, руйнує шкірний покрив. А тріщини й садна статевих органів відкривають шлях всім інфекціям в організм.

Оральна контрацепція

Для багатьох протизаплідні таблетки – найкращий метод контрацепції. Але чи так це? Звісно, нас переконують, що гормони четвертого покоління не шкідливі, але хто скаже правду. Адже гормональні таблетки – це серйозний бізнес.

Тож серед небезпек гормональних таблеток – безпліддя, порушення обміну речовин, несподіване й значне збільшення ваги. Крім того, завжди є небезпека забути випити таблетку.

Презервативи

Найнебезпечніші презервативи – це презервативи поганої якості, тому що можуть викликати алергію й банально порватися. Також можуть підвести презервативи невідповідного розміру: маленький порветься, а завеликий зісковзне у відповідальний момент.

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