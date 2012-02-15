3 способи потрапити в такт свого життя

1. Да­ти собі час про­ки­ну­ти­ся

Організму необхідно плав­но ви­хо­ди­ти з фа­зи швид­ко­го сну, під час якої відбувається регене- рація нер­во­вих шляхів і "ла­год­жен­ня" клітин.

Стрес, що викликає сиг­нал бу­диль­ни­ка кра­ще замінити освітленням, що імітує схід сон­ця. Ран­ко­ве світло дає сиг­нал до збільшення ви­роб­лен­ня кор­ти­зо­лу, який допомагає спра­ви­ти­ся із зав­дан­ня­ми на­сту­па­ю­чо­го дня.

2. Зба­лан­су­ва­ти свій раціон

Трав­ним біоритмам відповідає "англійський" сні- данок (зла­ки, молочні про­дук­ти, білки). Він підвищує рівень вуглеводів після нічної гіпоглі- кемії і створює енер­ге­тич­ний ре­зерв для денної активності.

Щоб відповідати цик­лам обміну інсуліну і ви­роб­лен­ня трав­них соків, обід по­ви­нен бу­ти прос­тим: не­жир­не м`ясо та овочі. Та­ким же має бу­ти і ме­ню вечері. Кілька во­лось­ких, лісових або ми­г­да­ле­вих горіхів, ба­га­тих магнієм, да­дуть моз­ку сиг­нал по­ча­ти ви­роб­лен­ня мелатоніну і тим са­мим го­ту­ва­ти­ся до сну.

3. На­ма­га­ти­ся відпочивати вдень

В ідеалі до нічного сну потрібно до­да­ти 30-40 хви­лин ден­но­го, при­близ­но в 15-16 го­дин. Тоді організм впорається з будь-яки­ми на­ван­та­жен­ня­ми. Але в си­лу ба­гать­ох при­чин ми не мо­же­мо собі до­зво­ли­ти ден­ний сон, а час­то недосипаємо і вночі. Що ро­би­ти в цьо­му ви­пад­ку?

Ду­же допомагає, си­дя­чи в кріслі, за­кри­ти очі і роз­с­ла­би­ти­ся хо­ча б на 10-15 хви­лин вдень - у той же період між 15 і 16 го­ди­на­ми. Ви мо­же­те не спа­ти, але мо­зок встигає зафіксувати про­ход­жен­ня всіх циклів сну і відновитися.

Інше пра­ви­ло - не нех­ту­ва­ти сном до півночі, який фахівці вва­жа­ють особ­ли­во якісним - за умо­ви, як­що ми спи­мо в темряві й тиші.

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