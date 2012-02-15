3 способи потрапити в такт свого життя
Дати собі час прокинутися
1. Дати собі час прокинутися
Організму необхідно плавно виходити з фази швидкого сну, під час якої відбувається регене- рація нервових шляхів і "лагодження" клітин.
Стрес, що викликає сигнал будильника краще замінити освітленням, що імітує схід сонця. Ранкове світло дає сигнал до збільшення вироблення кортизолу, який допомагає справитися із завданнями наступаючого дня.
2. Збалансувати свій раціон
Травним біоритмам відповідає "англійський" сні- данок (злаки, молочні продукти, білки). Він підвищує рівень вуглеводів після нічної гіпоглі- кемії і створює енергетичний резерв для денної активності.
Щоб відповідати циклам обміну інсуліну і вироблення травних соків, обід повинен бути простим: нежирне м`ясо та овочі. Таким же має бути і меню вечері. Кілька волоських, лісових або мигдалевих горіхів, багатих магнієм, дадуть мозку сигнал почати вироблення мелатоніну і тим самим готуватися до сну.
3. Намагатися відпочивати вдень
В ідеалі до нічного сну потрібно додати 30-40 хвилин денного, приблизно в 15-16 годин. Тоді організм впорається з будь-якими навантаженнями. Але в силу багатьох причин ми не можемо собі дозволити денний сон, а часто недосипаємо і вночі. Що робити в цьому випадку?
Дуже допомагає, сидячи в кріслі, закрити очі і розслабитися хоча б на 10-15 хвилин вдень - у той же період між 15 і 16 годинами. Ви можете не спати, але мозок встигає зафіксувати проходження всіх циклів сну і відновитися.
Інше правило - не нехтувати сном до півночі, який фахівці вважають особливо якісним - за умови, якщо ми спимо в темряві й тиші.