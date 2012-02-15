Авокадо підвищує працездатність

Авокадо — це не овоч, не ягода і не горіх, а саме фрукт. Дерево, на якому ростуть авокадо, англійці називають алігаторовою грушею.

У Індії плоди авокадо називаються «М`ясом для бідняків» — вони багаті клітковиною, вітамінами, мінералами і поліненасиченими жирними кислотами.

Авокадо корисний для шлунково-кишкового тракту і серця. Цей фрукт підвищує працездатність, покращує настрій і збільшує лібідо. Також авокадо запобігає розвитку онкологічних захворювань.

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