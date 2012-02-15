Найбіднішим європейцям подовжать продовольчу допомогу

Європарламент підтримав продовження на два роки програми допомоги продовольством найбіднішим європейцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятій сьогодні Європарламентом на сесії у Страсбурзі доповіді Чеслава Адама СІКЕРСЬКОГО (група народних партій, Польща).

Згідно з рішенням, до кінця 2013 року 18 мільйонів найбідніших європейців матимуть право на продовольчу допомогу загальним обсягом в 500 млн. євро на рік.

Нові правила застосовуватимуться з 1 січня 2012 року.

Схема надання допомоги найбіднішим жителям Європи була створена у 1987 році у рамках Спільної сільськогосподарської політики Євросоюзу.

Від початку дії схеми постачання продовольства найбіднішим здійснювалося з інтервенційних запасів ЄС, однак у зв’язку з їхнім скороченням продовольство почали закуповувати на ринку.

У квітні 2011 року Європейський суд у Люксембурзі виніс рішення, відповідно до якого для надання допомоги найбіднішим могли використовуватися лише інтервенційні запаси. Це рішення означало, що фактично допомога в 2012 році мала скоротитися з 500 до 133 млн. євро. Саме тому Європарламент та Рада ЄС домовилися про перехідний механізм на 2012-2013 роки, який дає можливість здійснювати закупівлі на ринку продовольства для наступного його направлення найбіднішим жителям країн ЄС.