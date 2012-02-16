Яхта «Скорпіус» потрапила в 12-бальний ураган

Яхта «Скорпіус» з українсько-російським екіпажем, яка здійснює похід до Південного і Північного полюсів, на шляху до Антарктиди потрапила в 12-бальний ураган.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ, який координує похід з боку влади міста (яхта йшла із Сочі 17 вересня, а із Севастополя - 25 вересня минулого року – УНІАН).

«З капітаном яхти Сергієм НІЗОВЦЕВИМ ми регулярно виходимо на зв`язок. Перехід через море Співдружності міг стати трагічним для екіпажу: 30-метрові хвилі, вітер у 60 вузлів (більш як 100 км/годину), справжній ураган у 12 балів, як вважають моряки», - сказав С.САВЕНКОВ.

За його словами, «в результаті урагану хвилями знесло одну з антен, захист для допоміжного радара, а після і сам допоміжний радар, порвало вітрила, щоправда, якимсь дивом допоміжний радар вдалося зберегти».

Як сказав С.САВЕНКОВ, «важливо, що екіпаж вижив, ніхто не виявився за бортом, яхта витримала жахливий шторм, за борт нікого не змило. А найголовніше – екіпажем одноголосно прийнято рішення йти далі».

Враховуючи необхідність ремонту, капітан яхти прийняв рішення ненадовго зайти на острів Тасманія (Австралія), сказав С.САВЕНКОВ. «Після усунення пошкоджень, заміни вітрил на нові моряки мають намір продовжити похід, і замкнути коло навколо Антарктиди», - додав він.

«У морі Росса екіпаж має намір максимально просунутися на південь, в район 77 градусів. Якщо це у дослідників вийде, то вони стануть першими яхтсменами, які зайшли так далеко до Антарктиди», - сказав заступник голови МДА.

Як повідомляв УНІАН, екіпаж яхти «Скорпіус» має намір побити декілька світових рекордів мореплавання. Перший – зайти в море Росса, а це 77 градус південної широти; другий – за один полярний рік зробити дві полярних кругосвітки навколо Антарктиди; третій – за довжиною маршруту - 70 тисяч миль і тривалістю 2,5 року.

Екіпаж експедиції складається з 8 осіб: четверо росіян і четверо українців.

Повернення «Скорпіуса» до Севастополя заплановано на березень 2013 року.