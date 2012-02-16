Якими напоями зміцнити імунітет дитини взимку?

Українські лікарі назвали кращі напої, які допоможуть зміцнити захисні сили дитячого організму взимку.

Настій шипшини. Вміст вітаміну С в ягоді шипшини в 50 разів більший, ніж в багатьох цитрусових. Можна додати в напій небагато меду.

Журавлинний морс. У журавлині містяться вітаміни С і Р, які протистоять застудним захворюванням.

Узвар. Сухофрукти багаті клітковиною, магнієм, кальцієм і залізом. «Правильний» компот з сухофруктів не треба варити - достатньо лише довести до кипіння і настояти.

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