Якими напоями зміцнити імунітет дитини взимку?
09:23, 16 лютого 2012Зарубіжні новини
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Українські лікарі відповіли
Українські лікарі назвали кращі напої, які допоможуть зміцнити захисні сили дитячого організму взимку.
Настій шипшини. Вміст вітаміну С в ягоді шипшини в 50 разів більший, ніж в багатьох цитрусових. Можна додати в напій небагато меду.
Журавлинний морс. У журавлині містяться вітаміни С і Р, які протистоять застудним захворюванням.
Узвар. Сухофрукти багаті клітковиною, магнієм, кальцієм і залізом. «Правильний» компот з сухофруктів не треба варити - достатньо лише довести до кипіння і настояти.
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