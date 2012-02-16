Toxoplasma у котів загрожує здоров'ю людини

Паразит, який живе в котячому організмі, потрапивши в людський організм, може викликати шизофренію, заявив вчений з Чехії Ярослав Флегр. Йдеться про Toxoplasma, що живе в кишечнику котів.

Раніше було відомо, що Toxoplasma пригнічує імунну систему людини, і особливо небезпечна при вагітності.

Заразитися можна, навіть не маючи кішки, вважає учений. Котячі фекалії можуть потрапити у воду або грунт, де паразит живе якийсь час, а потім може опинитися в організмі гризунів або рогатої худоби, від якого погано просмажено м`ясо, і інфекція передається людині.

На думку Флегра, паразит Toxoplasma міститься в організмі 55% французів, 22% американців і 10-20% британців, і цим пояснюється безрозсудна поведінка багатьох людей. Потрапляючи в мозок, паразит порушує функціонування опорно-рухового апарату, механізми сприйняття і поведінки.

newsland.ru