Чому розшаровуються нігті

Щоб не допустити розшаровування нігтів, потрібно дотримуватися наступних правил. Перше, це використовувати лаки для нігтів з вмістом кальцію. Адже саме в цьому проблема, в його недостачі. А коли знімаєте старий лак, використовуйте препарати, які не містять ацетону.

Якщо ж процес розшаровування почався, зарадити можуть звичайні ванночки для нігтів. Наприклад, раз на тиждень робимо розчин з олії і 2-3 краплями йоду і в ньому тримаємо свої пальці кілька хвилин. Допоможе позбутися проблеми й інший рецепт. Змішуємо 10 мл олії жожоба і стільки ж олії з пшеничних зерен. Туди додаємо по дві краплі чайного дерева, троянди і олії лимона. Все це перемішуємо. Опускаємо у ванночку на 5 хвилин пальці рук і насолоджуємося. Повинно допомогти обов`язково.

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