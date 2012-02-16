Заборона на куріння не змушує курити частіше вдома

Введення заборони на куріння в громадських місцях благотворно позначається на здоров`ї людини. Дослідження показало: подібні обмеження підштовхували відмовитися від тютюну і у власному домі.

Даний висновок був зроблений після проведення досліджень в Британії, Ірландії, Франції, Німеччини та Голландії. Дійсно, відповідна заборона не змушувала людей більше курити вдома. Значить, введення подібних заходів має сенс. Дані висновки суперечать раніше озвучених.

Коментує автор дослідження Уте Монс з Німецького дослідницького центру раку та Відділення запобігання раку при ВООЗ: "Введення жорсткіших правил в суспільстві, можливо, підштовхне курців встановити аналогічні правила і вдома. Про це свідчать отримані дані більш 5680 курців".

Треба сказати, до того, як в європейських країнах була введена заборона на куріння в громадських місцях, багато курців вводили обмеження щодо куріння і вдома. А після введення заборони на державному рівні, кількість людей, що не палять вдома збільшилася ще більше.

Наприклад, у Німеччині 38% курців не курили вдома. В Ірландії - 25%, у Франції - 17%, і 28% голландців не хотіли піддавати своїх домашніх загрозі. Найчастіше це відбувалося, якщо людина хотіла кинути палити, коли народжувалася дитина або якщо сам курець виступав проти куріння в барах.

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