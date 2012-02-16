У Гондурасі разом із в'язницею живцем згоріли 356 ув’язнених

У Гондурасі під час пожежі у в`язниці загинули 356 ув’язнених.

Як передає радіо «Свобода», трагедія сталася в місті Комаягуа, яке розташоване за 75 кілометрів на північ від столиці Тегусігальпи.

В`язниця, яка згоріла, була розрахована на 800 ув’язнених. Пожежа спалахнула після заколоту ув’язнених, який почався у в`язниці. Охорона застосувала зброю. Причини виникнення вогню залишаються неясними - за деякими припущеннями, пожежа спалахнула через коротке замикання, за іншими - підпал здійснили самі ув’язнені. За словами прибулих пожежників, саме стрілянина перешкодила їм увійти в будівлю, аби гасити вогонь.

За даними ООН, у Гондурасі найвищий у світі показник убивств. Влада жорстко діє проти вуличних озброєних банд, що призводить до значного перевищення кількості ув’язнених над місткістю в`язниць.