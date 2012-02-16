Чим корисний чорнослив?
Кращий за зубну пасту...
Дослідження, проведене нещадавно мексиканськими ученими, пролило світло на корисні властивості чорносливу, які досі не сприймалися серйозно.
Фахівці довели ефективність ягід чорносливу для лікування карієсу і запалення ясен. Учені з Мексики упевнені - чорнослив уповільнює ріст бактерій і знищує їх.
Річ у тому, що речовина, що міститься в чорносливі, крім своїх відомих корисних властивостей, ефективно бореться з бактеріями, які пов`язані з виникненням зубного каменя. Автор дослідження Хосе Фаусто Ріверо вважає, що це відкриття незабаром знайде практичне застосування.
Головна складність застосування даного відкриття на практиці полягає в тому, що належить створити технологію, яка дозволить виділити з чорносливу антибактеріальну речовину в кількостях, необхідних для виробництва у фармацевтиці. А для цього буде потрібно час.