Чим корисний чорнослив?

Дослідження, проведене нещадавно мексиканськими ученими, пролило світло на корисні властивості чорносливу, які досі не сприймалися серйозно.

Фахівці довели ефективність ягід чорносливу для лікування карієсу і запалення ясен. Учені з Мексики упевнені - чорнослив уповільнює ріст бактерій і знищує їх.

Річ у тому, що речовина, що міститься в чорносливі, крім своїх відомих корисних властивостей, ефективно бореться з бактеріями, які пов`язані з виникненням зубного каменя. Автор дослідження Хосе Фаусто Ріверо вважає, що це відкриття незабаром знайде практичне застосування.

Головна складність застосування даного відкриття на практиці полягає в тому, що належить створити технологію, яка дозволить виділити з чорносливу антибактеріальну речовину в кількостях, необхідних для виробництва у фармацевтиці. А для цього буде потрібно час.

vitamin-portal.ru