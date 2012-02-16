Чим харчуватися, щоб перемогти злість
13:29, 16 лютого 2012Зарубіжні новини
0
350 г «оптимістичних» продуктів
Названі продукти, що дозволяють швидко впоратися з роздратуванням і гнівом. 350 г «оптимістичних» продуктів в день допоможуть уникнути стресів і контролювати негативні емоції.
Італійські учені з університету Катандзаро довели, що «правильна їжа» із вмістом амінокислоти триптофан є запорукою гарного настрою. Це, перш за все, шоколад, ікра, молочні продукти, м`ясо птиці, яловичина, свинина, горіхи.
Автор дослідження Лука Пассамонті вважає, що доза 350 гр цих продуктів, що з`їдається щодня, може сприяти лікуванню психологічних захворювань. Названа їжа, звичайно, не сприяє збереженню фігури, але учені вважають, що худих людей робить злими брак триптофану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter