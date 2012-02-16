Чим харчуватися, щоб перемогти злість

Названі продукти, що дозволяють швидко впоратися з роздратуванням і гнівом. 350 г «оптимістичних» продуктів в день допоможуть уникнути стресів і контролювати негативні емоції.

Італійські учені з університету Катандзаро довели, що «правильна їжа» із вмістом амінокислоти триптофан є запорукою гарного настрою. Це, перш за все, шоколад, ікра, молочні продукти, м`ясо птиці, яловичина, свинина, горіхи.

Автор дослідження Лука Пассамонті вважає, що доза 350 гр цих продуктів, що з`їдається щодня, може сприяти лікуванню психологічних захворювань. Названа їжа, звичайно, не сприяє збереженню фігури, але учені вважають, що худих людей робить злими брак триптофану.

likar.info