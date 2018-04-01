Які хвороби можна заїсти шоколадом?

Лікарі середньовічної Європи запевняли своїх пацієнтів, що шоколад заспокоює печінку, сприяє травленню, полегшує серцевий біль. Шоколад їли при лікуванні туберкульозу, анемії, подагри, для зниження температури. Та й зараз лікарі, наприклад, з Американської асоціації дієтологів стверджують, що мінерали, які містяться в шоколаді, і антиоксиданти допомагають попередити деякі хвороби.

Тим, хто піклується про своє здоров`я, кардіологи радять не пити каву, а їсти шоколад. Він корисніший для серця, ніж червоне вино, чай або яблука: знижує ризик утворення тромбів, покращує показник тиску. 40 грамів чорного шоколаду приносять користь, рівноцінну стакану червоного вина.

Як показали дослідження, проведені медиками Каліфорнійського університету, при вживанні правильного шоколаду в крові фіксується зниження концентрації лейкотрієну - речовини, яка склеює клітини крові, тобто сприяє утворенню тромбів і закупорці судин.

Цілителі давно використовують корисні властивості шоколаду в своїй практиці. Так, кардинала Рішельє лікували шоколадом від багатьох недуг. Та й сучасні дослідники вважають, що вживання шоколаду створює відчуття комфорту, покращує настрій, допомагає зняти стрес.

Шоколад підвищує вміст у мозку фенілталаміна, який стимулює відчуття, що нагадують ті, які виникають у стані закоханості. Шоколад допомагає жінкам боротися із нездужанням під час «критичних днів», вважає каліфорнійський лікар Дебора Уостерхауз.

Шоколад бадьорить, підвищує працездатність. Ще б пак, адже він містить фізіологічно активну речовину - теобромін. Цей алкалоїд - сильнодіючий засіб, один грам якого, наприклад, для кролика смертельний. Тому любителям шоколаду, особливо гіркого, слід пам`ятати: жодним продуктом не слід зловживати. А вже таким - особливо.

Слід також мати на увазі, що в зернах какао багато азотовмісних речовин, наприклад, щавлевої і сечової кислот, які негативно позначаються на обміні речовин. Задуматися над цим є резон тим, хто страждає ожирінням, подагрою, не кажучи вже про цукровий діабет, захворювання печінки і нирок, гіпертонічну хворобу.

Дубильних речовин у какао-бобах більше, ніж клітковини або води, - до 5,8%. Це тривожний факт для тих, хто страждає запорами. А вже згадуваний теобромін і кофеїн надають збудливу дію на м`яз серця і нервову систему.

Зазвичай люди вибирають шоколад за смаком - незалежно від рецепту і обгортки. За стандартом шоколадом вважається кондитерський виріб, виготовлений на основі какао-бобів із цукром без додавання або з додаванням деяких інших видів сировини (горіхів, цукатів, родзинок, сухого молока і ін.). У шоколаді не допускається використання жирів - замінників какао-масла, за винятком начинки.

Натуральний шоколад завжди містить какао-масло. Коричневого кольору йому додає какао-порошок, від процентного вмісту якого залежить інтенсивність кольору. На нього впливає також наявність у продукті молочного жиру. Смак шоколаду залежить від співвідношення какаовмісних компонентів і цукру.

У списку інгредієнтів натурального шоколаду какао-масло зазвичай стоїть на першому місці. Якщо ж виготовлювач вказав, що його шоколад зроблений на основі гідрогенізованого жиру або рослинних масел, то ви маєте справу не з шоколадом, а з «солодкою плиткою». Солодка плитка не має права називатися шоколадом і коштує вона набагато дешевше за натуральний шоколад.

При покупці звертайте увагу на дату випуску і термін придатності, на те, поряд із чим викладений шоколад на прилавку. Адже він легко вбирає сторонні запахи і втрачає свій приємний аромат, а також вельми чутливий до коливань температури і вологості навколишнього повітря.

Якщо шоколад без додавань, то його термін зберігання півроку, з додаванням сухих молочних продуктів або з начинкою - три місяці. Температура зберігання повинна бути в межах плюс 18 градусів - мінус 3 градуси. При температурі вище за 24 градуси в глазурі шоколадних цукерок плавиться какао-масло.

Олександр Борисов, Правда.Ру