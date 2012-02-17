Які продукти небезпечні для дитини?

Продукти в барвистих упаковках, якими заповнені прилавки, не можуть залишити дітей байдужими. Українські лікарі склали «чорний список» продуктів, які краще не давати дитині.

Картопляні чіпси. Дітям до 3-х років вони взагалі заборонені. Чіпси на третину складаються з жиру, в них багато солі, штучних добавок, які руйнують дитяче здоров`я.

Кетчуп і майонез. Повністю заборонені до 2-х років. У них містяться модифікований крохмаль, оцет, цукор, сіль, перець, і шкідливі для дитини консерванти.

Льодяники. Псують емаль молочних зубів, викликають карієс. Крім того, містять шкідливі для дитини речовини.

Газована вода. Провокує ожиріння, захворювання ШКТ і негативно впливає на нервову систему дитини.

Картопля фрі. Найкорисніші картопляні страви – приготовані вдома.

Не раніше, ніж в 2 роки дитині можна дати спробувати морозиво і чорний шоколад.

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