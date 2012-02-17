Кава викликає чоловіче безпліддя

Кавоманія загрожує чоловікові безпліддям, прийшли до висновку дослідники.

У дослідженні взяли участь 2,5 тис. добровольців, які звикли вживати каву і кофеїновмісні напої в різних кількостях. Виявилось, що кава істотно зменшує кількість сперматозоїдів в спермі. У чоловіків, які не є любителями цих напоїв, кількість сперматозоїдів перевищує 50 млн. на 1 мл насінної рідини. У тих, хто п`є 2-3 кухлі кави в день, фертильність знижується до 35 млн. сперматозоїдів на 1 мл.

Нерідко кавоманія у чоловіків супроводжується трудоголізмом. Це додаткова загроза потенційному батьківству, пояснюють експерти.

likar.info