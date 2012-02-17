У Японії понад 100 осіб загинули через сильні снігопади

Понад 100 осіб стали жертвами сильних снігопадів, які обрушилися нинішньої зими на Японію.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це сьогодні повідомило центральне пожежне управління, яке відповідає за усунення наслідків надзвичайних ситуацій.

За даними відомства, найбільше смертельних випадків зафіксовано у префектурах Ніїгата і Хоккайдо - 23 і 21 відповідно. Ще кілька сотень людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Більшість із загиблих і постраждалих зірвалися з дахів власних будинків, коли очищали їх від снігу. Крім того, кілька жителів гірських районів потрапили під снігові лавини. Так, в префектурі Акіта лавина накрила цілий готель, що призвело до загибелі трьох людей.

Снігопади в Японії також серйозно порушили транспортне сполучення, викликали багатокілометрові затори на основних автомагістралях і привели до скасування авіарейсів і затримок в русі швидкісних поїздів "Сінкансен". Обсяг опадів на західному узбережжі країни вдвічі перевищує норму.