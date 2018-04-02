Що таке гормони у косметиці і наскільки це небезпечно

На запитання про те, навіщо потрібні гормони в косметиці, чи справді вони омолоджують шкіру, усувають зморшки і чи безпечні для організму – відповідає наш експерт Лідія Таран, косметолог київського центру краси.

Гормони в жіночому організмі й гормони в косметиці – йдеться про одні і ті ж гормони?

«Гормони – це високоактивні біологічні речовини, їх виробляють залози внутрішньої секреції. В організмі людини понад 100 видів гормонів, і кожен із них відповідає за свій «шматок роботи».

Наприклад, гормон підшлункової залози – інсулін – відповідає за рівень цукру в крові. Гормони гіпофіза управляють ростом кісткової, хрящової та м`язової тканин. Жіночі гормони – естроген, прогестерон, пролактин – насамперед відповідають за злагоджену роботу статевої системи, здатність зачати дитину. Також жіночі гормони, а точніше їх баланс відповідає за пружність, молодість і красу шкіри.

Здебільшого після 35 років вироблення естрогенів у жіночому організмі знижується (в когось це відбувається значно раніше). У результаті чого шкіра втрачає пружність, еластичність, з`являється сухість, зморшки. Отоді на допомогу приходить гормональна косметика. Але гормони людського організму й гормони в косметиці – це два зовсім різні поняття.

У якісній косметиці, спрямованій на омолодження шкіри, використовують фітогормони. Косметика з фітогормонами – хороший вибір для тих, хто хоче сповільнити старіння шкіри».

Що таке фітогормони?

«Фітогормони – речовини рослинного походження, структурно подібні до відповідних гормонів людини. Найвідоміший «двійник» естрогена, що найактивніше впливає на стан шкіри, — фітоестроген.

Фітогормони допомагають в’янучій шкірі відновлюватися, прискорюючи процес регенерації клітин. А також допомагають повернути її еластичність, пружність, розгладжують дрібні зморшки.

Джерела фітогормонів?

«Найпопулярніші та найбезпечніші в боротьбі зі старінням шкіри фітогормони, отримані із лляної олії, олії ши (каріте), конюшини, люцерни, хмелю. Також фітогормони присутні в зародках пшениці, ячмені, корені женьшеню, шавлії, сої, часнику, календулі, арніці, бруньках і пилку живокосту, дикому ямсі, плодах кокосової пальми".

Чи безпечні фітогормони?

«Косметичні засоби, в складі яких є фітогормони, вважаються одними із найбезпечніших засобів із гормоноподібними речовинами. Але не варто забувати, що вся гормоноподібна косметика перебуває на рівні вивчення.

Також не варто очікувати, що після застосування косметики з фітогормонами можна буде помолодіти на 20 років!»

Зверни увагу! Навіть порівняно м`яка стимуляція шкіри фітогормонами вважається antiage-терапією й має бути строго дозована. Перевищення кількості тих же естрогенів може викликати розвиток куперозу та стоншення шкіри.

Які гормони в косметиці заборонені?

«До заборонених гормонів належать андрогени, естрогени, антиандрогени, кортикостероїдні та гонадотропні гормони.

Гормони тваринного походження мають зовсім не місцеву дію: вони проникають у дерму, кров і лімфу, а потім розносяться по всьому організму.

Звісно, вони активніші за рослинні компоненти, і багато хто може зрадіти їх ефекту (на жаль, деякі експерти з омолодження застосовують заборонені косметичні засоби)! Через якийсь час після застосування омолоджувальних засобів із забороненими гормонами процес старіння шкіри може прискоритися в кілька разів, а також в організмі виникнуть гормональні порушення».

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