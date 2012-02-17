Діти з пробірки приречені хворіти?

Діти, що народилися в результаті ЕКО, схильні до різних захворювань сильніше, ніж діти, зачаті звичайним шляхом. До такого висновку прийшли шведські учені.

Учені з університету Лунда проаналізували дані про 25 тис. дітей, які були зачаті в «пробірці». Експерти вважають, що ці діти на 40% частіше за «звичайних» хворіють на онкологічні захворювання в дитячому віці. Також вони можуть зіткнутися з порушенням репродуктивної функції в майбутньому. У дітей з «пробірки» частіше зустрічаються вади внутрішньоутробного розвитку і синдром Дауна.

За попередніми даними, така тенденція пов`язана з прихованими патологіями в організмі жінок, які стають мамами за допомогою цього методу зачаття.

mama.ua