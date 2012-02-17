Ненажері допоможе гречана дієта

12:18, 17 лютого 2012
Зарубіжні новини
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Найбільш ефективна і безпечна

В світі існує величезна кількість дієт, і з кожним днем ця кількість збільшується.

Але ж скільки людей, стільки і думок.

Перш ніж зайнятися корекцією власної фігури, необхідно порадитися з фахівцями, адже перед тим, як виключати зі свого раціону яку-небудь їжу,  потрібно упевнитися – чи зможе ваш організм без неї правильно працювати. Адже в кожному з продуктів присутній той або інший мікроелемент, який просто необхідний людському організму.

За наслідками опитування найактуальнішою дієтою є Гречана дієта. На думку фахівців, вона є найбільш  ефективною і безпечною. Її основою є  гречана крупа. Вона дозволяє скинути вагу на 8 – 10 кілограм за 1 тиждень. Гречка дає відчуття ситості на цілий день і при цьому відмінно вичищає організм від шлаків. Завдяки очищаючим  властивостям каша так само дозволяє привести в порядок шкіру.

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