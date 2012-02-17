9 міфів про застуду

Щоб вилікувати застуду або грип, а також захистити свій організм від сезонних недуг, важливо знати, які «ліки» працюють, а які – лише народна вигадка.

9 помилок при лікуванні застуди та грипу

1. Мед - диво-ліки

Мед дійсно корисний. Але, на жаль, від вірусних інфекцій він не вбереже. Проте допоможе полегшити протікання хвороби. Тільки зверни увагу: мед - сильний алерген.

2. Причина захворювання - переохолодження

Помилка! Застуду і грип - викликають віруси, а холод і протяги - тільки додаткові чинники, що ослабляють імунну систему організму.

3. Під час хвороби слід посилено харчуватися

Перетравлювання важкої білкової або жирної їжі вимагає занадто багато енергії, яка необхідна організму для боротьби з вірусами. Під час хвороби в раціоні потрібні легкозасвоювані продукти: риба, овочі, фрукти, овочевий бульйон.

4. При ГРВІ потрібні антибіотики

Небезпечна помилка! Антибіотики безсилі проти вірусної інфекції. Застосування антибіотиків, коли в них немає необхідності, завдає серйозної шкоди здоров`ю. Крім того, призводить до зростання кількості бактерій, які стають несприйнятливими до цих ліків.

Зверни увагу! Якщо до вірусної інфекції приєдналася бактеріальна, в цьому випадку можна вдатися до антибіотиків. Але тільки під контролем лікаря.

5. При застуді допоможе алкоголь

Алкоголь розширює судини і зігріває. Але не варто вдаватися до цього методу лікування, тому що алкоголь завдає серйозного удару по ослабленому імунітету.

6. Температуру потрібно збивати

Підвищення температури - важлива захисна функція організму, який намагається самостійно впоратися з вірусами. Використовувати жарознижуючі засоби потрібно лише в тому випадку, якщо температура піднімається вище 38,5 градусів.

7. Баня і сауна знищать інфекцію

Якщо ти вже хворієш, ці процедури тільки послаблять твій організм. Проте лазня і сауна дуже ефективні для профілактики простудних захворювань.

8. Проти вірусів – найкраще вітамін С

За словами експертів, постійний прийом вітаміну С попереджає розвиток ГРВІ всього на 10%. Але якщо застуда вже почалася, прийом аскорбінової кислоти зменшує тривалість недуги.

9. Щеплення - краща профілактика грипу

У періоди епідемій застуди та грипу кращою профілактикою є застосування захисної маски в місцях масового скупчення людей. На другому місці - промивання носоглотки сольовими розчинами і антисептиками. На третьому місці - загартовування організму, яке підвищує імунітет і стійкість організму до вірусних інфекцій. І лише на четвертому - вакцинація.

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