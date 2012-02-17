9 міфів про застуду
Мед - диво-ліки...
Щоб вилікувати застуду або грип, а також захистити свій організм від сезонних недуг, важливо знати, які «ліки» працюють, а які – лише народна вигадка.
9 помилок при лікуванні застуди та грипу
1. Мед - диво-ліки
Мед дійсно корисний. Але, на жаль, від вірусних інфекцій він не вбереже. Проте допоможе полегшити протікання хвороби. Тільки зверни увагу: мед - сильний алерген.
2. Причина захворювання - переохолодження
Помилка! Застуду і грип - викликають віруси, а холод і протяги - тільки додаткові чинники, що ослабляють імунну систему організму.
3. Під час хвороби слід посилено харчуватися
Перетравлювання важкої білкової або жирної їжі вимагає занадто багато енергії, яка необхідна організму для боротьби з вірусами. Під час хвороби в раціоні потрібні легкозасвоювані продукти: риба, овочі, фрукти, овочевий бульйон.
4. При ГРВІ потрібні антибіотики
Небезпечна помилка! Антибіотики безсилі проти вірусної інфекції. Застосування антибіотиків, коли в них немає необхідності, завдає серйозної шкоди здоров`ю. Крім того, призводить до зростання кількості бактерій, які стають несприйнятливими до цих ліків.
Зверни увагу! Якщо до вірусної інфекції приєдналася бактеріальна, в цьому випадку можна вдатися до антибіотиків. Але тільки під контролем лікаря.
5. При застуді допоможе алкоголь
Алкоголь розширює судини і зігріває. Але не варто вдаватися до цього методу лікування, тому що алкоголь завдає серйозного удару по ослабленому імунітету.
6. Температуру потрібно збивати
Підвищення температури - важлива захисна функція організму, який намагається самостійно впоратися з вірусами. Використовувати жарознижуючі засоби потрібно лише в тому випадку, якщо температура піднімається вище 38,5 градусів.
7. Баня і сауна знищать інфекцію
Якщо ти вже хворієш, ці процедури тільки послаблять твій організм. Проте лазня і сауна дуже ефективні для профілактики простудних захворювань.
8. Проти вірусів – найкраще вітамін С
За словами експертів, постійний прийом вітаміну С попереджає розвиток ГРВІ всього на 10%. Але якщо застуда вже почалася, прийом аскорбінової кислоти зменшує тривалість недуги.
9. Щеплення - краща профілактика грипу
У періоди епідемій застуди та грипу кращою профілактикою є застосування захисної маски в місцях масового скупчення людей. На другому місці - промивання носоглотки сольовими розчинами і антисептиками. На третьому місці - загартовування організму, яке підвищує імунітет і стійкість організму до вірусних інфекцій. І лише на четвертому - вакцинація.