Найщасливіша дієта

Названа дієта, яка не тільки допомагає худнути, але і робить людей щасливими. Австралійські учені заявили, що для цього досить віддавати перевагу вуглеводам і зменшити споживання м`яса і молочних продуктів.

У експерименті взяли участь 106 добровольців у віці 24-64 роки, які мали зайву вагу. Учасників розділили на дві групи, одна з яких протягом року дотримувалася вуглеводної дієти (дозволені хліб, макарони, рис), а друга сиділа на дієті, основою якої були м`ясні і молочні продукти.

Вже через два місяці стало очевидно, що емоційна складова учасників з другої групи різко погіршала – вони стали агресивними і депресивними. А «вуглеводна» група відчувала себе чудово. При цьому скинута вага в групах була однакова – в середньому, по 13,7 кг.

bt-lady.com.ua