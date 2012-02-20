Приправа, яка гальмує старість

Вживання приправи каррі1-2 рази в тиждень захищає від розвитку хвороби Альцгеймера, заявили шведські учені.

Дослідники з Університета Лінчепінга провели тести на мушках, даючи їм куркумін. В результаті тривалість життя комах зросла на 75%.

Учені пояснюють, що хвороба Альцгеймера, що викликає деменцію, пов`язана з скупченням амілоїдного білка. Куркумін прискорює формування нервових волокон, зменшуючи кількість молекул, які шкодять нервовим клітинам.

Дія на ці клітини може стати новим методом по лікуванню хвороби Альцгеймера. Суміш прянощів каррі має індійське походження, і саме в цій країні число хворих з таким діагнозом значно нижче, ніж у ряді інших країн.

meddaily.ru