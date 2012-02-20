На Філіппінах жертвами землетрусу вважаються 52 особи

Кількість жертв землетрусу, що стався на Філіппінах, зросла до 52, зниклими без вісти вважається 61 людина.

Про це повідомляє РІА «Новости».

4 лютого в центральній частині Філіппін стався землетрус магнітудою 5,9, який не спричинив жертв і руйнувань. Через два дні, 6 лютого, центральну частину Філіппінського архіпелагу знову стрясли підземні поштовхи. Магнітуда другого землетрусу становила 6,9.

У грудні минулого року на центральну і східну частини Філіппін обрушилася могутня тропічна буря, що забрала життя більш як 1,2 тис. чоловік.