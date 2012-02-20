Як зробити волосся до весни красивим

5 порад по догляду за волоссям після зими.

Хочеш відновити красу і блиск волосся після зимової сплячки? Дій за порадами наших експертів - і зможеш зробити волосся доглянутим і шовковистим до весни.

Як відновити красу волосся після зими

1. Обов`язково обстригти посічені кінчики волосся

Хочеш освіжити волосся? Позбудься посічених кінчиків, і тільки потім берися до інтенсивного догляду або лікування масками, бальзамами тощо.

2. Усунь ламкість

Щоб відновити силу та красу, твоєму волоссю потрібні вітаміни.

Не дивуйся, на стані волосся, як і на стані всього організму, негативно позначається весняний авітаміноз.

Тому експерти рекомендують приймати вітамінні комплекси для красивого волосся, нігтів і шкіри, які можна купити в аптеці. Крім того, ввести у раціон квашену капусту, цитрусові, моркву, яблука, родзинки, чорнослив і курагу.

3. Зміни «зимовий» шампунь на зволожувальний

Після зими волосся стає тьмяним, швидко брудниться і масніє, його важко розчісувати і зовсім неможливо укладати. Волосся наситилося «зимовими» засобами для догляду та вимагає більш легкого раціону - освіжаючих і зволожуючих шампунів не надто щільної консистенції, які добре очищають шкіру голови та зволожують волосся.

4. Захисти волосся від випадання

За словами експертів, з приходом весни багато дівчат і жінок скаржаться не лише на тьмяність, млявість шевелюри, а й на посилене випадання волосся.

Як захиститися від випадіння волосся? 1-2 рази на тиждень робити косметичну маску, що зміцнює волосяні цибулини, а також регулярно користуватися бальзамами, легкими кремами, сироватками для зміцнення волосся.

Крім того, користуватися тільки м`якими гребінцями та бальзамами, олійками, що полегшують розчісування. Не розчісувати мокре волосся.

5. Нанось захисну олійку

Щоб волосся менше сіклося, завжди наноси на кінчики захисну олійку, як при звичайному розчісуванні, так і при укладанні з використанням фена.

Візьми на замітку! Щоб відновити та підлікувати волосся навесні, не зайвим буде пройти курс професійних процедур у салоні, спрямованих на профілактику та лікування захворювань шкіри голови, випадання волосся, стимуляцію його росту.

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