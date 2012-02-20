Дзеркало - причина депресії

Учені лондонського Інституту психіатрії прийшли до висновку, що жінки, які заглядають в дзеркало кілька разів в день, з часом починають страждати від психічних розладів.

Вся річ у тому, що представниці прекрасної статі прагнуть "зловити" своє віддзеркалення на будь-якій блискучій поверхні, але вони набагато критичніше, ніж чоловіки, ставляться до своєї зовнішності. В середньому британки заглядають в дзеркало 38 разів на день, тоді як їх співвітчизники протилежної статі -18. Жінки знаходять у себе безліч неіснуючих (або неістотних) недоліків, через які починають страждати.

Учені провели експеримент, в якому взяли участь цілком задоволені своєю зовнішністю добровольці. Їх попросили проводити біля дзеркала не менш як 10 хвилин в день. В результаті після закінчення дослідження значна частина учасників проявляла постійний неспокій з приводу своєї зовнішності, а у деяких прогресувала депресія. Учені були уражені такими результатами, оскільки чекали, що стрес посилиться тільки у людей, хворих дисморфофобією (постійні переживання з приводу незначного недоліку). Але і здорові добровольці повелися "неадекватно".

Щоб зовнішність не приносила вам душевні страждання, старайтеся не так часто заглядати в дзеркало. Кожна людина прекрасна по-своєму!

bt-lady.com.ua