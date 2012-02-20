В Іспанії після тренування помер 21-річний футболіст

У Іспанії помер 21-річний футболіст Луїс Мігель Ластра, який був знайдений мертвим у себе вдома після тренування.

Як передає видання Marca, причиною смерті спортсмена, який виступав за клуб першого дивізіону андалусійского регіонального чемпіонату "Сьюдад-Хардін", стала гостра серцева недостатність.

За словами президента клубу Хосе БОНІЛЬЇ, не зважаючи на загибель гравця, цей клуб проведе наступний матч в турнірі проти команди "Дос Ерманас" і присвятить його пам`яті Л.Ластри.

За останні кілька років це вже третій випадок загибелі футболіста в Іспанії. У 2007 році в результаті серцевого нападу помер захисник клубу "Севілья" Антоніо Пуерта, а в 2009 році, також через проблеми з серцем, помер захисник "Еспаньола" Даніель Харке.

C 2006 року під час матчів або тренувань у всьому світі загинули 23 футболісти, абсолютна більшість з них через проблеми з серцем.